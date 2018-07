Addio al campione Valter Mosole il ciclista stroncato dal destino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOBREDA DI PIAVE Valter Mosole aveva 56 anni. Trentotto dei quali trascorsi in un corpo straziato dalle conseguenze di un incidente che gli ha dannato la vita. Valter è morto nella notte tra sabato e domenica al Ca' Foncello, dove era stato ricoverato d'urgenza il giorno prima. LA PASSIONEValter era un campione, di quelli veri, di quelli d'altri tempi. Ciclista di tempra e di passione Valter era salito in sella alla sua prima bici da piccolissimo. E non era più sceso. Gara dopo gara, vittoria dopo vittoria era diventato un ciclista di...