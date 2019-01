Addio a Zamberletti, l'uomo della ricostruzione del Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOROMA L'Italia darà l'addio martedì prossimo, 29 gennaio, con funerali di Stato presso la Basilica di San Vittore, a Varese, al padre della Protezione civile, Giuseppe Zamberletti, 85 anni, da tempo malato e ricoverato in ospedale. «Oggi la Protezione civile non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida. Questo è stato in questi anni per tutti noi e per i tanti volontari italiani», ha detto ieri il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel ricordarlo. Addolorato il capo dello Stato, Sergio...