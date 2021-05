Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Era l'ultimo paziente della terza ondata di covid rimasto in Terapia intensiva: alla fine Romeo Talamini, 78 anni, pur essendosi negativizzato non ce l'ha fatta. L'uomo noto tra Cortina, Cadore e Sedico visti i suoi trascorsi lavorativi, aveva contratto il virus oltre un mese fa. La situazione poi era precipitata ed era finito in ospedale: prima nel reparto di Pneumologia del San Martino successivamente nella Rianimazione. Solo il 50% dei...