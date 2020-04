Il coronavirus provoca un altro decesso all'ospedale di Jesolo, da tempo uno dei centri di riferimento in provincia per la cura dei malati di Covid-19.

E' deceduto all'ospedale jesolano mercoledì scorso Giuseppe Rodighiero, 91 anni, residente in città, nella frazione di Ca' Fornera.

L'anziano era stato ricoverato nella struttura di via Levatina da circa due settimane, anche perché da tempo soffriva di una grave malattia. Molto conosciuto nella frazione jesolana e nella zona di Jesolo Paese, per molti anni ha lavorato come agricoltore nei terreni agricoli jesolani, diventando un punto di riferimento per molti.

Una volta raggiunta la pensione, assieme alla moglie, Jolanda, è stato un assiduo frequentatore del centro anziani Pertini. «Era un vero trascinatore dicono i famigliari era molto conosciuto per il suo lavoro e per la presenza constante al centro Pertini». Il funerale, organizzato dalla ditta di onoranze funebri Bison-Baccega, avverrà in forma strettamente privata così come previsto dalle vigenti disposizioni, per evitare assembramenti e proteggere la popolazione da ogni possibile forma di contagio.

G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA