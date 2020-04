Lutto a Paderno di Ponzano, dove è deceduta Lina Allegro, 88 anni. Era ricoverata da una settimana al Ca' Foncello: una volta entrata d'urgenza in ospedale è risultata positiva al tampone per il Covid. Vedova di Dino Zanatta, era molto conosciuta nella borgata di Sant'Antonio. Una lunga vita dedicata alla famiglia e alle figlie Sylvia e Cathy, titolare dell'edicola di Chiesa Vecchia a Fontane di Villorba. Lascia la sorella Giovannina, i nipoti Lisa e Marco e i pronipoti Riccardo e Nicolò. Anche per lei non sarà possibile celebrare una cerimonia funebre, sarà salutata in forma strettamente privata e la famiglia fa sapere che appena possibile verrà comunicata la data di una messa in suffragio.

A Conegliano invece si è spento Raffaele Coan, 81 anni, ex dirigente dell'Enel sempre a causa del Covid. La sua storia ha commosso chi lo ha conosciuto perchè già nel lontano 1963 era riuscito a sopravvivere all'immane tragedia del Vajont. Lo salvò il rientro a casa qualche ora prima che l'onda mostruosa superasse la diga per spazzare via duemila vita in due minuti. Fu tra i sopravvissuti al Vajont, All'epoca giovane geometra, aveva lavorato nella diga, che conosceva molto bene. Lavorava a Pordenone ma era stato prestato all'ufficio della Sade del Vajont. Raffaele perse molti colleghi in quella tragica sera e da sempre aveva portato avanti la memoria di quell'infausta gestione e della tragedia che poteva essere evitata, collaborando anche con Marco Paolini nella stesura del monologo trasmesso in diretta dalla diga. Era conosciuto per la sua profonda cultura. Raffaele era ospite di una casa di riposo ed era stato ricoverato alcune settimane è poi risultato positivo al tampone. Le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni fino all'annuncio della morte da parte dei suoi figli Paolo e Anna e ala moglie Diana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA