I LUTTI

CODOGNÈ Il paese ha perso ieri il suo gigante buono, Fausto Paolin. Classe 53 ha lottato fino all'ultimo contro il Covid che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari lunedì, dopo che l'avevano visto per l'ultima volta in videochiamata appena un'ora prima. Il suo calvario era iniziato il 19 novembre con i primi sintomi, che non sembravano gravi. Poi si era leggermente aggravato. Nel frattempo anche la moglie Piermaria Cisotto e i due figli erano risultati positivi.

LA FAMIGLIA

«Pensavamo fosse un malore leggero racconta Nazareno, il figlio maggiore che col fratello Filippo e la mamma gestisce il distributore in via Roma. Quando papà è risultato positivo abbiamo fatto anche noi il tampone ed eravamo positivi tutti. Per noi è stata una cosa passeggera, lui invece dopo sette giorni di cure a casa è stato trasferito con una polmonite al centro Covid di Vittorio Veneto. Due giorni con il casco d'ossigeno e il 30 novembre è stato intubato. È rimasto così fino al 15 dicembre, quando gli è stata fatta la tracheotomia. Da quel giorno è stato un susseguirsi di alti e bassi. Siamo riusciti a vedere fausto quattro volte in video».

LA VITA

Paolin era conosciuto come il gigante buono Aveva iniziato a lavorare con il papà Dino, che aveva aperto nel 1947 uno dei primi distributori del Veneto a Zoppè. Dopo la scuola aveva seguito le orme del padre nel distributore che era anche officina per riparazioni di bici e moto. Appassionatissimo di calcio, aveva giocato come portiere con molte squadre della zona. Nel 1974 aveva sposato il suo amore di sempre, Piermaria Cisotto, oggi affermata poetessa, dalla quale ha avuto Nazareno nel 1975 e Filippo l'anno dopo. La coppia si era stabilita a Conegliano, in via Lourdes, mantenendo l'area di servizio. Chiusa quella di Zoppè la famiglia ha preso in gestione nel 1995 quella di Codognè. Il funerale si svolgerà alle 14.30 di oggi alla chiesa della Madonna di Lourdes.

A SANT'ALBERTO

Addio anche a Tarcisio Tonon. L'uomo che ha fatto grande il caseificio con base a Sant'Alberto, ex storico presidente del calcio Santa Cristina, se n'è andato a 86 anni. Un anno e mezzo fa era entrato nella casa di riposo Santa Maria de' Zairo di Zero Branco. Qui a marzo era stato contagiato dal Covid. Era riuscito a superare l'infezione. Da quel momento, però, le cose hanno iniziato a precipitare. «L'abbiamo salutato dalla finestra poco prima di Natale», racconta la figlia Maria Grazia. A Santo Stefano gli era salita la febbre. Il tampone aveva dato esito negativo. Poi il suo cuore ha smesso di battere. Dopo essere rientrato dall'Australia, all'inizio degli anni 60 rilevò un piccolo caseificio sorto a Quinto a servizio delle prime pizzerie di Treviso. Poi il trasferimento a Santa Cristina, con annessa trattoria, e di seguito lo spostamento a Sant'Alberto. Oltre all'amore per il lavoro era anche un appassionato di calcio. E' stato a lungo presidente e sponsor del Santa Cristina, prima della fusione con il Quinto. Lascia tre figli: Maria Grazia, Giovanni Battista e Christian. Oggi alle 15 il funerale a Santa Cristina.

Pio Dal Cin

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA