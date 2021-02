MARTELLAGO Il Covid si è portato via anche un grande imprenditore e architetto, Sergio Minorello, a soli 70 anni: una tragedia che ha colpito anche la città di Treviso, dove abitava da anni, Mirano, di cui era originario e dove mercoledì alle 15.15, in duomo, si terranno i funerali, e Martellago, dove aveva la sua attività a Olmo. Il professionista e la moglie Camilla Piarotto erano risultati positivi il 30 dicembre: lei ce l'ha fatta, lui no. Il 6 gennaio è stato ricoverato al Ca' Foncello, pochi giorni dopo per l'aggravarsi delle sue condizioni è passato in Terapia Intensiva e venerdì si è arreso. Laureato all'Accademia di Belle Arti e in Architettura, Minorello ha subito ricevuto dal padre le chiavi dell'azienda di famiglia, la Emmedì di Olmo. Solo per restare a Venezia, ha arredato le suite della Torre dell'Orologio, il Bar Eden, l'Hard rock cafè, il buffet della Stazione, ma non si contano le creazioni realizzate all'estero, dalle gelaterie in Germania ai locali della Russia, dove ha lavorato per il Presidente Eltsin. Un grande designer, un uomo splendido lo piange la moglie. Negli ultimi anni la sua attività gli aveva riservato esperienze pesanti, una cruenta rapina in azienda nel 2013 e un rovinoso incendio dei capannoni nel 2019, ma si era sempre rialzato. ( N.Der.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA