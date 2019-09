Addio a Mazzacurati e ai suoi segreti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È morto nella sua abitazione in California l'ingegnere Giovanni Mazzacurati, 87 anni, ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, coinvolto nello scandalo tangenti per il Mose. Uscito dal processo con patteggiamento, da tempo era malato e si era ritirato oltreoceano. Con Mazzacurati se ne va una gran parte di storia della città, un pezzo di un sistema politico ed economico e anche parte dei segreti della grande opera per salvare Venezia dall'acqua alta.Mauro Fabris, successore di Mazzacurati alla guida del Consorzio dopo il ciclone...