Due comunità piangono la morte di Fanny Stevanato, venuta a mancare all'età di 72 anni, al Covid-Hospital di Jesolo, dov'era ricoverata dallo scorso 4 dicembre. Sposata con il dottor Giuseppe Piva, con lui lavorava alla farmacia in gestione a Dese, località della municipale di Favaro Veneto, dove ha lasciato un grande vuoto e dove il paese è rimasto scosso per questa grave perdita. Nata a Fossalta di Piave, si trasferisce da giovane a San Donà di Piave, dove viene assunta all'ospedale cittadino; qui lavora per 30 anni nel reparto di Medicina, apprezzata per la sua professionalità e disponibilità. Sposata con il dottor Piva, titolare della farmacia a Dese, gestiva con lui questa attività, con grande conoscenza, sensibilità, oltre che passione. Aveva sempre una parola per tutti, punto di riferimento per i clienti. Il ricovero nella struttura ospedaliera di Jesolo risale al 4 dicembre. I funerali saranno celebrati domani alle 10, in Duomo a San Donà ; il rosario oggi, alle 18, nella chiesa dell'oratorio Don Bosco. «Grazie per essere stata sempre al nostro fianco: eri sempre pronta a prenderti cura di noi e del nostro piccolo, sempre piena di utili consigli», uno dei tanti commenti. «Un grande dispiacere per tutti». «Rimarrà per sempre viva nei nostri ricordi e nel nostro cuore».

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA