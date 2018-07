Addio a Carlo Benetton l'intera Marca in lutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCOMPARSATREVISO Il 2018 sarà ricordato con un annus horribilis per la famiglia Benetton: dopo Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana Benetton, scomparso improvvisamente in Argentina lo scorso febbraio, nella notte tra lunedì e martedì scorso è mancato anche Carlo Benetton, 74 anni, ultimogenito della prima generazione del celebre brand. Luciano e gli altri fratelli, che avevano costruito insieme il paradigma Nordest, dove famiglia fa rima con impresa, sono chiusi nel riservo e in un profondo dolore.MALE INCURABILE Un tumore...