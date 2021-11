Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTALa possibilità di aprire le piste sancito del decreto legge Green pass bis è come la fine di un incubo per gli impiantisti. I loro sonni però non sono ancora del tutto sereni perché, a meno di un mese dall'inizio della stagione sciistica, previsto per l'ultimo weekend di novembre, mancano linee guida precise per sapere come attuare i vari obblighi imposti. Primo tra tutti la gestione del green pass che, secondo Marco...