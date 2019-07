Ad ottobre studio dei flussi per il Treno delle Dolomiti «

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da una parte la realtà, l'elettrificazione. Dall'altra il grande sogno che comincia a prendere forma. Il Treno delle Dolomiti è stato inserito nel Piano Regionale dei Trasporti. Tradotto: la Regione ci crede per davvero. E punta a una progettazione che possa vedere la luce nel giro di pochi anni. Il primo passo sarà quello di scegliere il tracciato, visto che oggi ce ne sono ben tre sul tavolo (il collegamento Calalzo-Cortina via Valboite; il tragitto Calalzo-Cortina via Auronzo e Val d'Ansiei; e infine il tracciato misto proposto dai...