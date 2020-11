In poco più di sette giorni sono in 21 i positivi nel comune di Arsié. Tutto è iniziato la settimana scorsa con la notizia di un possibile e corposo numero di contagi all'interno del territorio comunale tanto che il sindaco Luca Strappazzon si è sentito chiamato in causa e ha deciso di andare sui social con le informazioni ufficiali. «Era giusto fare chiarezza - spiega il primo cittadino - per evitare che le voci perdessero il controllo. Quando mi muovo ad Arsié vedo persone che usano la mascherina, ma i contatti familiari non si possono evitare ed è in questi casi che ci può essere la trasmissione. Siamo arrivati ormai a 21 contagi che sono destinati a crescere».

Anche la scuola primaria di Arsié fa registrare un primo caso di sospetta positività e subito è scattata la maglia della sicurezza che prevede una quarantena fiduciari in attesa del responso del tampone sul bambino con sospetta positività. «Il Circolo didattico - spiega Strappazzon - assieme al Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 1 Dolomiti si è comportato in modo esemplare. Appena saputa della sospetta positività arrivata dall'esito del tampone rapido hanno proceduto con il lasciare a casa i bambini. Se dovesse essere confermata la positività scatterà al quarantena fiduciaria per i bambini che saranno chiamati a seguire le direttive del Dipartimento». Il primo cittadino, come tutti i sindaci, è il primo a voler tutelare la propria comunità: «Visti gli eventi di questi ultimi giorni mi sento in dovere di rinnovare le richieste mirate a una maggior sicurezza degli abitanti di Arsié. Credo che ormai si sia capito che Halloween va festeggiato a casa e non in giro (ieri sera nessun bambino ha suonato i campanelli) e vorrei ricordare anche che l'utilizzo della mascherina è indispensabile». Strappazzon vuole essere ancora più preciso: «Il naso va portato dentro la mascherina e questa non deve essere tenuta sotto il mento. A parte le facili battute chiedo agli arsedesi una maggiore attenzione». (D.M.)

