Ad Albignasego uno su tre dei disoccupati ha più di 45 anni

L'INIZIATIVAALBIGNASEGO Il 29% dei disoccupati residenti in città ha più di 45 anni, il 28% tra i 26 e i 35 anni. Solo il 15,6% tra i 18 e i 25 anni. I dati raccolti durante la manifestazione Albignasego@work4all, che si è tenuta lo scorso fine settimana nel parco di Villa Obizzi, dipingono una crisi che qui, nel cuore della provincia, morde ancora: 512 le persone che si sono registrate all'evento (455 italiani e 57 stranieri), organizzato dal Comune per incrociare la domanda con l'offerta. Molte di più, in realtà, secondo l'assessore...