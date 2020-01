Ad Alano il 2020 parte con tre serrate addio a cartoleria, alimentari e gelateria

SERRANDE ABBASSATE

ALANO DI PIAVE Ancora attività commerciali che chiudono, sempre meno negozi aperti in paese che portano, a cascata, spopolamento e degrado. Purtroppo la questione è risaputa e non riguarda solamente un paese o una zona, ma è un male che affligge tutte le piccole comunità. Alano di Piave non fa eccezione, alla fine del 2019 altre tre attività commerciali hanno chiuso i battenti per non riaprirli più: Da Milio Calzature Cartoleria Edicola di Giuseppe Bruculleri; Crai Alimentari e Tabacchi di Codemo Maria e la gelateria Mixer di Sonia Buttol, sono gli ultimi di una serie che, per vari motivi, hanno deciso di non continuare l'attività.

LA STRATEGIA

«Uno dei problemi commenta Serenella Bogana, sindaco del comune di Alano di Piave riguarda l'assenza del ricambio generazionale: i vecchi proprietari ad un certo punto non possono più proseguire, ma se l'attività non viene presa da qualche giovane, inevitabilmente l'alternativa è la chiusura. C'è poi l'aspetto economico prosegue il sindaco la pressione fiscale non permette alle piccole attività di paese di sopravvivere, come amministrazione facciamo del nostro meglio, ma il problema proviene dal governo che a parole continua a fare annunci ma nei fatti le promesse non vengono mantenute». Effettivamente l'amministrazione si è mossa per limitare il problema organizzando incontri con le associazioni di categoria e ricercando bandi specifici a favore dei commercianti, ma il problema è ben superiore e queste misure, da sole, non sono in grado di coprire le lacune di un sistema che sembra studiato appositamente per favorire la grossa distribuzione a scapito del piccolo. Prova ne è l'ultima novità che da gennaio di quest'anno è obbligatoria per tutte le attività commerciali, ovvero il registratore di cassa telematico. Una situazione in alcuni casi assurda: obbligare a cambiare il registratore di cassa con quello telematico quando in molti punti dei paesi non c'è nemmeno internet o, nel migliore dei casi, c'è una linea che funziona a tratti a causa di cavi vecchi ed usurati, non è certamente incoraggiante per chi volesse proseguire un'attività.

LE SPESE

Oltre alla spesa di più di 1.000 Euro di un registratore di cassa telematico, c'è quindi anche il problema della rete da risolvere, sempre a spese del commerciante - prosegue Bogana - per la precisione, esiste un contributo dedicato a queste spese che consiste nella copertura del 50% con un tetto massimo di 250 Euro nel caso di acquisto di uno strumento nuovo e un contributo di 50 Euro nel caso di modifica di quello esistente. Decisamente poco viste le spese reali da sostenere, senza tener conto dell'assistenza e del consumo della carta che continua comunque ad essere presente. Anche cambiando paese, la situazione non migliora: «Hanno chiuso parecchie attività negli scorsi mesi nonostante i bandi che il nostro comune ha fatto a sostegno delle attività commerciali ha esordito Ketty Bavaresco, vicesindaco del comune di Quero Vas l'ultimo ad abbassare le saracinesche definitivamente è il negozio di generi alimentari di Schievenin gestito da Oriana Stramare. Ovviamente non è il registratore di cassa che fa chiudere i negozi prosegue Ketty Bavaresco - questo è solo l'ultimo di una serie di problemi. Il fatto è che non c'è più il ricambio generazionale perché un'attività commerciale non garantisce più un utile; i piccoli negozi del paese hanno costi di gestione più elevati della grande distribuzione e se aggiungiamo il persistente periodo di crisi del lavoro, ecco che gestire un'attività commerciale diventa insostenibile».

Sergio Capretta

