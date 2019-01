Ad Adria la Befana interroga il sindaco, poi spazio al divertimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PROVINCIAADRIA La magia della Befana etrusca batte anche i rigori dell'inverno e il vortice polare che si è abbattuto sulla città. La sua scopa fatata spazza via il grande freddo e riscalda gli animi della comunità del Groto, dispensando un messaggio di fraternità con l'invito al mondo politico locale di lavorare insieme per il bene della città. Grande successo in piazza Cavour per La Befana vien di notte, la manifestazione organizzata da Adria shopping con Adria.com, Croce verde, Gruppo Alpini Adria, Fidas Polesana, Adria Nostra,...