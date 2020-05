Tiziano Graziottin

La valanga di proteste e polemiche che in questi giorni di avvio della Fase 2 si sta abbattendo su Actv, l'azienda di trasporti veneziana sul banco degli imputati per non aver organizzato servizi meglio tarati sul rientro dei pendolari al lavoro, è un rilevante effetto collaterale della bufera che ha investito Venezia con l'esplodere dell'emergenza Covid. Meglio ancora: è lo specchio fedele delle attuali, enormi problematiche del capoluogo del Veneto, che anche in questa occasione rivela (e paga a caro prezzo) la sua specificità. Collegata, nella fattispecie, non alla sua fragilità storica, strutturale, ma a quella che è stata negli ultimi trent'anni la sua evoluzione in termini di economia e occupazione. La città lagunare infatti evidentemente soffre molto più delle consorelle venete il crac del turismo e il clamoroso venir meno della sua principale (e quasi unica) fonte di reddito. Sul fronte dei trasporti tutto ciò si riverbera inevitabilmente su qualità e quantità del servizio pubblico incidendo sulla carne viva dell'utenza e quindi sulla quotidianità di ogni veneziano che con i mezzi si muove e di ogni veneto che deve spostarsi a Venezia e Mestre.

