VENEZIA Actv è già al lavoro per non farsi trovare impreparata al momento della ripartenza delle scuole superiori.

Quando gli studenti degli istituti superiori cittadini torneranno a frequentare la didattica in presenza anzichè da casa le esigenze saranno differenti da quelle odierne, con le corse però diminuite a causa del virus.

Oltre ai costanti monitoraggi, l'azienda è impegnata in una concertazione assieme alle altre aziende di trasporto pubblico locale del Veneto, alla Regione e all'Ufficio scolastico territoriale.

Al momento la decisione è prematura, visto che plausibilmente si parlerà di rientro in classe dopo l'Epifania, però l'esigenza deve esser affrontata in anticipo per non trovarsi con il cerino in mano in un secondo momento.

Anche perchè la decisione del Governo potrebbe essere anticipata con un assaggio al 14 dicembre.

Dall'azienda la principale richiesta avanzata nel tavolo delle trattative, oltre al discorso economico, è che l'organizzazione sia condivisa il più possibile per poter gestire al meglio le risorse in ballo. Ma non solo. Ciò che risulta necessario è che i denari necessari alle corse extra derivanti dalle distanze anti contagio debbano esser forniti dal Governo. Actv infatti non sarebbe in grado di sostenere autonomamente tutte le corse necessarie a causa dei noti ammanchi di bilancio legati agli introiti non pervenuti dal turismo. Questo fa sì che la palla passi alla Regione, dato che gli extra-costi del settore navigazione non si ripagano più da sé, e, anzi, non generano più quelle risorse che servivano per coprire in gran parte le necessità del trasporto su gomma. Dall'azienda rassicurano sul fatto che ci sia un ottimo rapporto con l'ente, così come con le scuole, con cui il dialogo è serrato, ma la ricerca di soluzioni ad hoc necessita di un coordinamento raffinato al fine di non disperdere nemmeno un centesimo. Diversa è la situazione per ciò che riguarda il settore navigazione. Da più parti in città è stata espressa l'esigenza di vaporetti dedicati agli studenti, corse che sarebbero in grado di alleggerire il carico delle linee normali.

Su questo punto l'Actv continua a ritenere improbabile l'adozione di un sistema di questo tipo, perché genererebbe inefficienze dal punto di vista del giro barca e della gestione degli equipaggi, rischiando di creare costi difficili da coprire. Più probabile invece l'adozione di corse bis programmate in grado di alleggerire ugualmente il carico, ma che spostando le imbarcazioni da un punto all'altro, potrebbero esser reimpiegate nella logistica delle normali corse. Un sudoku da risolvere che ad ora è solo agli inizi, ma su cui l'azienda sta già operando, cercando di evitare possibili rischi. Nel frattempo, Actv ha confermato che da oggi sarà ripristinato il normale utilizzo del pontile delle Zattere destro (guardando dal canale della Giudecca), fermo da giorni per lavori di manutenzione che hanno visto gli operai dell'azienda impegnati per circa quattro giornate.

Tomaso Borzomì

