IL CASOVENEZIA Pugni sui vetri della cabina di pilotaggio, parole grosse e strattoni, al punto che un equipaggio è finito in ospedale in seguito all'aggressione (verbale). C'è sempre più alta tensione sul fronte dei trasporti, tanto che ieri mattina a Murano per poco non si è venuti alle mani. Alla fermata di Colonna l'equipaggio, secondo la ricostruzione che offrono sia sindacati che azienda, una volta raggiunto il numero massimo di...