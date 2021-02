Si sono fermati tutti: i tremila dipendenti Actv e, a seguire, migliaia di pendolari della città storica, della terraferma e delle isole, le più penalizzate dallo sciopero di tre ore dei trasporti pubblici. Un'adesione mai così massiccia, visto che per la stessa Actv ha scioperato il 97,6% dei dipendenti nel settore navigazione e il 98,1% in quello automobilistico, dovuta ai motivi dello sciopero nazionale (il contratto scaduto nel 2017) ma anche e soprattutto dalla disdetta dei contratti integrativi annunciata nei giorni scorsi dall'azienda di trasporto veneziana alle prese con un buco milionario nei conti. E così, mentre i pendolari affollavano fermate e punti di interscambio come piazzale Roma e piazzale Cialdini a Mestre, gli autisti, piloti e marinai di Actv hanno assediato in centinaia la direzione di Avm al Tronchetto, organizzando anche un maxi-presidio al Porta rossa di San Giuliano.

Intanto, il prefetto Vittorio Zappalorto ieri pomeriggio si è impegnato formalmente a cercare di organizzare un confronto istituzionale con Comune, Regione e Governo come richiesto dai sindacati che continuano ad attendere che Avm/Actv ritiri l'atto unilaterale della disdetta degli integrativi.

