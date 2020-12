TRASPORTI

VENEZIA Ancora assembramenti al pontile di piazzale Roma. Come martedì, anche ieri mattina attorno alle 7.30 i passeggeri risultavano poco distanti gli uni dagli altri. Uno dei presenti spiega: «Questa è la situazione a quest'ora. E a Natale non potremo stare in famiglia o ristorante se non distanziati. Ma tra estranei a pochi centimetri si può, anzi si deve. È una vergogna». Il dito puntato è sempre contro la gestione dei trasporti, ma stavolta il direttore generale di Avm Giovanni Seno contrattacca. Spiegando che la gestione dei distanziamenti è un problema di ordine pubblico.

«NON SPETTA A NOI»

«Ci sono 2200 fermate e 250 approdi - dichiara in commissione trasporti Seno -. Non possiamo presidiarle con personale nostro. Soprattutto negli autobus, perché sui vaporetti i marinai contano le persone. Ad esempio se si arriva a 50 persone, ne scendono 10 e in attesa ce ne sono 15, chi va a spiegarlo chi resta a terra? La decisione su chi fermare o meno è una questione di ordine pubblico, non di smistamento. Finché c'è una limitazione alla capacità dei mezzi, il rischio è che il problema sia irrisolvibile». Per questo l'appello è diretto alle persone che devono rispettare le distanze comportandosi correttamente e con spirito di autocoscienza. Il dg di Avm spiega che non sta infatti all'azienda di trasporti verificare il corretto comportamento delle persone nel percorso di accesso ai mezzi, anche se una rete di controlli è prevista, grazie alla collaborazione tra personale dell'azienda e associazione nazionale Carabinieri, con presidi a terra alle fermate, in orario pendolare e in direzione Venezia, in via Rizzardi, Corso del Popolo-Pam, Pertini e Vempa, mentre in direzione Mestre ci sono controlli a piazzale Roma, Fincantieri, Carducci e Cialdini.

LA CAPIENZA

In commissione Seno chiarisce poi il concetto di capienza, con riferimento alle foto che girano sui social: «In navigazione il ricambio d'aria per chi sta all'aperto è garantito. Per questo, quando si postano foto all'aria sono prive di significato soprattutto se non si contano le persone a bordo. L'allegato 15 al Dpcm dice che in caso di ricambio d'aria si può andare oltre l'80%. Su questo il Governo, parzialmente contraddicendosi, prima ha mandato avanti la regola del 50% di capienza, poi ha effettuato un'apertura all'80% e oltre». Altro nocciolo è anche la possibilità effettiva di trasportare le persone con i limiti attuali: «Se dovessimo portare con gli attuali limiti le stesse persone di prima, i 122 autobus che tra le 7 e le 8 di mattina arrivano a piazzale Roma dovrebbero essere 244. Per prima cosa non li abbiamo e, secondo, non ci stanno». E se nel primo caso si potrebbe pensare di ipotizzare l'ausilio dei bus privati, il secondo aspetto pone un limite strutturale dettato dall'area.

CONTINUI ADATTAMENTI

Sulla navigazione, Seno spiega che più di un vaporetto al minuto non può passare sotto al ponte degli Scalzi, perché «fisicamente non ci sta». L'azienda precisa il concetto sul tema navigazione, con particolare riferimento alla fascia mattutina a piazzale Roma: «A quell'ora c'è un mezzo ogni 7 minuti in media da orario a cui si aggiungono le corse programmate. Per cui alla fine c'è una partenza ogni 2-3 minuti che nel giro di nove minuti trasferisce circa 350 persone. La capacità imposta va rispettata, non esistono ulteriori possibilità per limiti di capacità». E Seno conclude: «Non risulta in maniera sistematica che le persone rimangano a terra. Su seimila corse al giorno ci possono essere sofferenze, ma credo che rientrino nella normalità. Stiamo cercando di adattare i servizi alle esigenze dei cittadini, che si modificano di giorno in giorno».

Tomaso Borzomì

