Actv: «Per noi tutto è stato regolare» La linea 1 però ha viaggiato semivuota

LA SITUAZIONEVENEZIA Sarà per la giornata uggiosa, che quindi non era caratterizzata da un intenso traffico di gondole e taxi in canal Grande, ma il servizio delle linee barrate di rinforzo è partito un poco in sordina. A Rialto, ad esempio, l'innovazione sulla linea 1 è stata apprezzata solo dai veneziani, perché i turisti si buttavano quasi tutti sull'imbarcadero della linea 2, contribuendo ad affollarla nelle ore di ponta del pomeriggio.ACTV: NESSUN PROBLEMAL'azienda smentisce che ci siano state scaramucce tra i passeggeri e anche che...