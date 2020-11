TRASPORTI

VENEZIA Con l'introduzione dell'ultimo Dpcm e la conseguente minore quantità di persone in circolazione, ecco che Actv si adegua eliminando alcune corse. Le motivazioni spiegate dall'azienda sono di tre ordini, a partire dal fatto che nell'adeguarsi alle direttive del primo ministro e dell'ordinanza regionale, ci si deve limitare ai servizi minimi contribuiti. Oltre al discorso legato a fattori economici, c'è anche il fatto che il coprifuoco che parte alle ore 22 e dura fino alle 5 del mattino dovrebbe far sì che nessuno si trovi in giro, pertanto anche i mezzi pubblici non devono favorire la mobilità. Infine, dal monitoraggio costante che l'azienda effettua su capienze e flussi, emergono quali siano le corse da rinforzare e quali invece siano sacrificabili.

Dalle analisi aziendali si evince quindi l'esigenza di disincentivare la mobilità nelle fasce orarie serali, quelle in cui le persone, come affermano il Dpcm e l'ordinanza regionale, dovrebbero recarsi a casa, evitando spostamenti inutili e rischiando così di aumentare il tasso di diffusione del contagio. Le ultime decisioni prese dai vertici riguardano la diminuzione delle frequenze di traffico sia su gomma che su rotaia, che partiranno da oggi. Dalle 19, nella fascia serale, le linee T1 e T2 avranno una nuova frequenza, ogni trenta minuti nelle tratte Favaro-Venezia (e viceversa) e Mestre-Marghera (e viceversa). Le partenze saranno alle 19.08 da Favaro e dalle 19.53 da Venezia, mentre per la T2 saranno alle 19.30 da Mestre e dalle 20 da Marghera. Contestualmente, ci sarà una rivisitazione sia di frequenze che di capolinea per quel che riguarda gli autobus. Le linee 2, 4L, 5, 6, 6L, 19, 24, Pk1 transiteranno, in fascia serale, ogni trenta minuti. Nello specifico, la linea 6 subirà anche una limitazione a Robinie nelle corse delle 21.10, 21.40 e 22.10. I bus numero 3 e 10 invece subiranno una decurtazione a uno all'ora. Per quel che riguarda il collegamento con l'ospedale, la corsa delle 22.30 sarà limitata a Carducci, nel caso della circolare Asseggiano, le ultime corse, cioè quelle 22.10 e 23.10, saranno limitate alla stazione di Mestre, viceversa, dalla stazione partirà l'ultimo autobus alle 22.40. Ulteriori modifiche accadranno dal 22 novembre prossimo alle linee feriali. Anche in questo caso, le principali variazioni riguardano la frequenza ogni trenta minuti con cui gli autobus transiteranno per le vie del territorio comunale. Ad essere interessate sono le linee 2, 4L, 5, 6, 6L e Pk1. Questi ultimi cambiamenti vanno a sommarsi con quanto precedentemente stabilito dall'azienda, e cioè l'eliminazione di alcune corse a sostegno delle scuole, a partire dal 4 novembre, momento in cui è partita la didattica a distanza. Tre giorni dopo Actv aveva comunicato la necessità, a partire del 9 novembre, di anticipare in termini di orari, sia per quanto riguarda laguna e terraferma, le corse serali. In seguito erano state riviste le corse di rinforzo per i pendolari da Mestre, Marghera, Miranese, Pertini, Martellago e Trivignano. Dal 13 novembre anche il servizio navigazione ha iniziato a subire decurtazioni, principalmente di frequenza e nelle fasce orarie serali. Tre giorni dopo, Actv aveva rivisto l'orario della linea 1 e 2, con un calo dei passaggi dopo le 19.

Tomaso Borzomì

