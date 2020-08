TRASPORTI

VENEZIA La giornata clou sarà il 10 agosto, quando dalla Regione potrebbero arrivare nuove disposizioni in materia Covid sui trasporti pubblici. Per ora si può solo restare nel campo delle ipotesi, ma è plausibile che da presidenza del Consiglio dei ministri e da presidenza della Regione si possa porre un freno all'utilizzo del trasporto pubblico locale così come lo viviamo oggi. La causa è nell'innalzamento dell'indice di contagio, che nuovamente è tornato a salire oltre l'1. Un fattore che indica il rischio concreto per la salute, al punto che un paziente può infettare più di una persona, ridando il via alla pandemia. Perciò, uno dei fattori su cui si sta ragionando è ridurre la capienza di autobus e vaporetti al 50%. Giusto per fare un raffronto, oggi si sta viaggiando al 100%. Il Dpcm parla di 50% in virtù del fatto che il comitato tecnico scientifico continua ad utilizzare come parametro indicativo il metro di distanza, ma alle Regioni è data la possibilità di derogare proprio sulla base dell'andamento epidemiologico. Il rischio è, pertanto, che si torni a vivere quanto già sostenuto ad aprile e maggio, ma con una rimarcata differenza, oggi non c'è l'obbligo di stare a casa, lo smartworking è diminuito e il turismo è tornato, anche se in misura minore rispetto allo scorso anno. Quindi c'è molta più gente che necessita di muoversi rispetto a prima. Tutti fattori che rischiano di sganciare una bomba su Actv, che dovrà far fronte all'emergenza senza scudi. Per quel che riguarda i conti, oggi l'azienda prevede una perdita di 39milioni di euro, ma il barile è già raschiato. Inoltre, sul fronte incassi, le cose non dovrebbero cambiare più di tanto, perché chi acquista il titolo di viaggio, che salga sulla prima corsa o sulla seconda, all'azienda non cambia molto, anche alla luce del fatto che solo in alcuni momenti di picco, spiegano, c'è il 100%, ma nella gran parte della giornata la percentuale di riempimento è inferiore. Dall'azienda in più fanno sapere che non ci sono cassaintegrati da giugno e tutte le risorse sono in campo, anche se il servizio di trasporti non è paragonabile a quello dello scorso anno, quando, in laguna, c'erano gli stagionali e le isole che erano collegate con l'ospedale anche in orario notturno oggi non lo sono più, almeno direttamente. Più di così però non si può fare, il personale impiegato è il 100%, tutte le barche possibili sono in acqua e i bus in terraferma circolano al massimo. Pertanto la prospettiva, se dovessero cambiare le cose, non sarà certamente rosea. Non bisogna infatti dimenticare quanto accaduto con i primi spiragli di apertura dopo il periodo di contenimento in casa: risse, malumori, corse a singhiozzo e persone rimaste a terra. Ecco che quindi sarà importante gestire l'afflusso anche da parte dei turisti, perché se le cose dovessero andare nel verso del contenimento degli spazi, è già possibile prevedere arrabbiature ai pontili o alle pensiline di attesa additando il foresto colpevole di rubare lo spazio al residente.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

