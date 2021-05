Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCONTRO SULLE REGOLEVENEZIA Nessuno sciopero bianco, ma solo il rispetto delle regole di sicurezza. I sindacati non accettano le affermazioni di Renato Boraso, assessore ai trasporti, smentendo quando dichiarato ieri: «Smentisco categoricamente che ci sia una commissione di inchiesta, perché non c'è alcuno sciopero bianco. Non si può mentire alla città», esordisce Valter Novembrini, della Filt-Cgil. Altro nervo scoperto sono i servizi...