TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA Non saranno taxi, ma i vaporetti a prenotazione ora diventano realtà. L'innovativa sperimentazione proposta da Actv prenderà il via lunedì prossimo grazie all'avvio della Fase 2. L'azienda ha fatto sapere che, oltre ad un potenziamento dei servizi generale, ci sarà anche l'avvio del trasporto pubblico a prenotazione. Per farlo sarà necessario utilizzare la app Ufirst (disponibile da domani), dove basterà che un singolo utente richieda la partenza del mezzo per far sì che la corsa diventi realtà. Per ora il servizio è pensato per otto corse: di linea 1 (da Lido E alle ore 7.40), 2/ (da piazzale Roma C alle ore 7.30, 7.50, 8.10 e 8.30), 5.1 (da Lido A alle ore 7.15 e 8.15) e 5.2 (da piazzale Roma C alle ore 7.20).

TUTTO CON UN'APP

Il passeggero che sia interessato alla corsa dovrà accedere all'app, chiedere il posto entro le 23.59 del giorno prima, sapendo che la prenotazione avrà validità dal capolinea. In base al riempimento, la barca partirà da un capolinea diverso e se avrà posto farà da bis seguendo le fermate normali, altrimenti andrà a pieno carico per i suoi itinerari. Nell'ipotetico caso in cui 55 persone, che è la capienza massima di un vaporetto ai tempi del covid, desiderassero andare tutte da piazzale Roma al Lido, la linea teoricamente potrebbe raggiungerlo direttamente, dato che non potrebbe caricare ulteriori passeggeri. Ma, essendo questa una sperimentazione, ancora non tutto è stato normato, sarà solo il tempo a rendere noto come si svilupperà questo tipo di servizio.

FERMATE IN DISCESA

Le corse a chiamata effettueranno fermata solo in discesa, ma potranno derogare con la salita limitatamente alla capacità del mezzo. Sarà cura del personale di bordo monitorare il numero di saliti e discesi ed eventualmente inibire l'accesso durante il percorso. A gestire il corretto afflusso nei vaporetti sarà il personale di Vela che assisterà utenza e operatori nel far accedere in modo ordinato i prenotati. Oltre a questo, ieri Actv ha annunciato che con l'avvio della Fase 2 saranno aggiunte corse in coerenza con le aperture alla circolazione stabilite da Governo e Regione.

CORSE AGGIUNTIVE

Le integrazioni riguarderanno, a partire dal 4 maggio, sia il servizio navigazione che automobilistico, con un particolare focus sulle fasce pendolari e le principali direttrici di traffico. Saranno anche attivati servizi dedicati necessari ai dipendenti di alcune aziende che, anche grazie al loro diretto contributo, faranno sì che le corse di linea saranno alleggeriti. Le principali novità, oltre agli orari già presenti, sono l'introduzione di una corsa in più di linea 1 alle 7:40 di tutti i giorni dal Lido E.

Mentre per quel che riguarda la linea 2/, saranno inserite nelle fasce orarie 7-9 e 16-19, corse ogni venti minuti tra piazzale Roma e Rialto.

Sempre negli orari dedicati ai lavoratori, cioè 6-8 e 17 (prima corsa in partenza alle 16.50)-19 (ultima corsa in partenza alle 18.20), la linea 3 che collega Murano e piazzale Roma avrà una frequenza di trenta minuti. Niente da fare invece per la linea 4.1/4.2, che non avrà collegamenti con la Giudecca, lasciando l'isola in balìa del solo orario della linea 2 (ogni 20 minuti).

Per quel che riguarda la linea 5.1/5.2, la novità riguarda l'aggiunta di nuove corse, cioè da Lido per Ospedale-Fondamente Nove alle 6.50, 7.50, 12.50, 13.50, 15.50, 16.50 e 17.50 e da Fondamente Nove-Ospedale per Lido alle 7.20, 8.20, 12.20, 13.20, 14.20, 16.20, 17.20 e 18.20.

CORSA NOTTURNA

Il collegamento delle isole della laguna nord si arricchirà di una corsa notturna: alle 23.45 dalle Fondamente Nove una corsa raggiungerà Murano-Mazzorbo-Torcello-Burano-Treporti. Inoltre, per favorire l'accesso ai propri cari defunti, Actv ha deciso di istituire una navetta che fino a domenica 3 maggio farà Fondamente Nove-Cimitero-Murano Colonna e viceversa con tre corse ogni ora dalle 10 alle 15 (in concomitanza con l'orario di apertura del Cimitero di San Michele).

COSÌ NELL'AUTOMOBILISTICO

Anche il servizio automobilistico subirà un allargamento delle frequenze. La linea del tram T1 fino alle nove intensificherà ogni dieci minuti il suo passaggio, che sale a ogni 15 minuti quello negli orari 12-15 e 17-19. Negli stessi orari la linea 2 e la 6 avranno una corsa ogni 15 minuti, mentre la linea 4L ogni dieci e la 7 ogni venti.

La linea 3 registrerà una corsa all'ora durante la giornata, invece la 19 ogni 30 minuti. Infine, l'ospedale sarà collegato con la 45H con otto coppie di corse al giorno. Un'altra novità è che saranno istituiti due servizi navetta da Park Petroli a Venezia e viceversa, ma anche da Park Ceccherini a Park Castellana A e Mestre Centro e viceversa.

In entrambi i casi la frequenza delle corse sarà di una ogni dieci minuti in orario di punta (6.30-9, 12-14.30 e 16.30-19) e una ogni 15 minuti nel resto della giornata.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

