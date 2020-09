Actv chiede aiuto ai privati per far fronte al problema dei trasporti scolastici con la capienza ridotta all'80% in rispetto alle norme di prevenzione del coronavirus. Saranno quindi i privati a sostenere parte delle esigenze di trasporto degli studenti, con bus presi a prestito. «Aggiungeremo bus ulteriori - spiega il direttore generale di Actv Giovanni Seno - attingendone una quarantina dai privati, portando la flotta complessiva a 210, di cui 160 nostri, dieci aggiuntivi e quaranta, appunto, in prestito». L'azienda assicura comunque la massima flessibilità agli istituti per far fronte alle reali esigenze di trasporto. Ma fa sapere che servirà un periodo di rodaggio per tarare l'offerta di trasporto alla domanda: se ne discuterà in un incontro che si terrà nei giorni immediatamente successivi all'apertura delle scuole, una volta che sarenno rese note le direttive regionali sulle limitazioni alla capienza dei mezzi. Molti studenti potrebbero però essere indotti a rinunciare al trasporto pubblico: ad agosto risultano infatti crollati gli abbonamenti scolastici e i pendolari a bordo di autobus e vaporetti sono diminuiti del 20%: una riduzione che inevitabilmente si ripercuoterà sui bilanci dell'azienda di trasporto.

