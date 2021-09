Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRASPORTIVENEZIA Il primo giorno di scuola dei trasporti è filato liscio in tutta la provincia di Venezia. Dalle rilevazioni ufficiali di Actv, sia per quel che riguarda il trasporto su gomma, che quello su acqua, non ci sono stati problemi. I circa 13mila studenti del territorio non hanno sofferto particolari difficoltà, anzi, forse il servizio erogato, secondo quanto riporta l'azienda, sarebbe stato sovradimensionato. Complice il fatto...