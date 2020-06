Actv annuncia un nuovo potenziamento dei trasporti tra Venezia e Mestre. Da lunedì partirà la Fase 3 del servizio, possibile grazie all'accordo sottoscritto dal Comune, Gruppo Avm e organizzazioni sindacali. Il nuovo piano prevede il potenziamento della rete di navigazione, l'integrazione di quella automobilistica e il rafforzamento della rete di vendita Venezia Unica. Molte le novità. Ad esempio nel servizio di navigazione, quello più sotto pressione nei giorni scorsi anche per il contingentamento dei passeggeri a bordo, ci saranno corse ogni 12 minuti per la linea 1 da piazzale Roma al Lido via Canal Grande, la 2 per San Marco-San Zaccaria via Canale della Giudecca e la 2/ per Rialto.

Un potenziamento, quello dei mezzi pubblici, richiesto anche dal prefetto Vittorio Zappalorto, per far cessare le tensioni. «Io posso mettere tutti i poliziotti e i carabinieri del mondo - ha detto il prefetto - ma finché gli imbarcaderi saranno pieni di gente e non ci saranno mezzi, ci sarà confusione e una situazione difficilmente sostenibile. Con il Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza, era stato deciso di mettere un presidio di forze dell'ordine nei pontili strategici e negli orari di punta. Più di questo noi non possiamo fare».Fullin e Sperandio a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA