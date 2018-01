Acquisti scontati: così nei negozi si scoprono i saldi anticipati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPESAPADOVA Vetrine oscurate o perfino chiuse per saldo in arrivo. Anche se qua e là nel centro di una Padova che ancora si crogiola nel passeggio tipico del Natale, i prezzi al ribasso (a saper cercare) saltano fuori senza grossa difficoltà.Magari travestiti da offerte promozionali della catena che li propone o da occasioni particolari per i clienti più fedeli e dotati di fidelity card -, ma ci sono. In barba alla legge che, ferrea, impone una data precisa in cui far scattare il semaforo verde della corsa allo shopping frenato. Che per...