FORME DI SOSTEGNO

«A Natale acquistare, consumare e proporre prodotti locali, a casa e nei ristoranti». Un patto tra cittadini, imprese e agricoltori per sostenere il settore primario, quello dell'agricoltura.

E' questa la proposta lanciata da Cia Venezia, dopo l'assemblea nazionale di Agricoltori Italiani, alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Green Deal Frans Timmermans e la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. È stata sostenuta la necessità di acquisti locali per aiutare le imprese del territorio e puntare alla ripresa che, nel caso dell'agricoltura, è stimata a un tasso di crescita del 5,5% per il triennio 2021-2023.

PATTO DI TERRITORIO

«Questo è il periodo giusto per partire spiega il presidente di Cia Venezia Paolo Quaggio visto che si avvicinano le festività natalizie. Dovremo convivere ancora con le restrizioni per contenere il contagio del coronavirus. Ma possiamo darci una mano: i cittadini comprando cibi locali, la grande distribuzione puntando sulle nostre specialità, i ristoranti preparando i piatti della nostra tradizione. È un modo per aiutare l'agricoltura, con la garanzia di avere prodotti di qualità, per aiutare i commercianti e i ristoratori e per soddisfare le richieste dei cittadini, alla ricerca di genuinità. Ricordiamo inoltre che gli agricoltori sono quelli che garantiscono la conservazione del territorio, del paesaggio agrario e spesso l'equilibrio idrogeologico di molte zone».

L'agroalimentare d'altronde è un perno dell'intera struttura economica italiana: dal settore primario (agricoltura), al secondario (industria agroalimentare), al commercio e ai servizi (in particolare al turismo, che nel Veneziano sarà fondamentale per la ripresa e la valorizzazione delle nostre produzioni di alta eccellenza, oggi in estrema difficoltà a causa del Covid. «Ognuno di noi può fare qualcosa conclude Quaggio la straordinarietà della contingenza e l'impatto della pandemia a livello sanitario, economico, sociale ci impongono di ripensare al futuro partendo dai piccoli gesti, anche a livello locale».

LA SINDACA IN CAMPO

Sulla stessa scia l'appello lanciato dalla sindaca di Cavallino-Treporti, dove il Comune per sostenere il commercio locale ha avviato anche una campagna social, lanciando l'hashtag Io compro locale. «L'iniziativa spiega la prima cittadina Roberta Nesto - è nata ripensando a campagne estive analoghe, sviluppate negli anni precedenti, in particolare durante la stagione balneare, e rivolte soprattutto ai turisti. Abbiamo pensato che, vista la situazione così complessa per tutti, approfittando delle feste natalizie, ognuno di noi possa dare il suo piccolo contributo, acquistando i propri regali nel nostro territorio. Sono molte le attività che con grande sacrificio continuano a restare caparbiamente aperte, a regalarci il consiglio migliore e il prodotto migliore: cerchiamo quindi di contribuire, per tutelare il nostro tessuto sociale, non facciamoci fagocitare dalle multinazionali dell'e-commerce che stanno annientando il commercio di vicinato».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA