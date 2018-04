Acquedotti e depuratori: ecco le opere in cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cantieri aperti e nuovi investimenti. Dopo lo stop invernale tecnici e ruspe sono tornati al lavoro come anche gli uffici tecnici hanno ripreso la progettazione delle future infrastrutture. Sono in programma lavori per otto milioni di euro. Tra i principali cantieri vi sono l'ammodernamento dell'acquedotto della Val Clusa a La Valle Agordina, il principale sistema idrico della provincia che a servizio di 8 Comuni dando da bere a ben 50 mila utenze, le opere al servizio della Val Biois, quelle della Val Canzoi e di Cortina d'Ampezzo. Per quanto...