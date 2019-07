«Acqua buona e ricca di pesci i nostri torrenti habitat ideale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTO(D.D.D.) Animali in dispersione. Ad entrare nello specifico è Loris Pasa, responsabile dell'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Belluno, ente che investe sempre più risorse in piani di monitoraggio faunistico. Ci attendiamo un prossimo arrivo, la lontra: in base a quali indizi? E' presente nel bacino della Drava. Siamo geograficamente vicini, per cui diventa probabile che da Dobbiaco passi nel bacino idrografico del Piave.I nostri torrenti sono adatti per la loro naturalità. Buona l'acqua, ricca di nutrimento, visto che è...