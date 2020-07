ACQUA ALTA

VENEZIA Una buona notizia per tutte le famiglie, ma anche aziende o enti, che stanno attendendo i risarcimenti per i danni da acqua alta e non hanno ancora potuto per mancanza di liquidità pagare il conto da mandare per il rimborso. Dan primo agosto, infatti, sarà la struttura commissariale della Protezione civile a liquidare direttamente la spesa in caso di fatture o scontrini superiori ai 500 euro (famiglie) o 2mila 500 nel caso di enti o aziende. Lo ha annunciato ieri il sindaco Luigi Brugnaro, nelle vesti di commissario delegato all'emergenza.

PRIMA VOLTA

«Questo accade per la prima volta in Italia - ha detto Brugnaro - e credo che abbiamo ottenuto l'assenso dalla Protezione Civile anche perché sia il direttore Borrelli che il premier Conte hanno potuto toccare con mano quante cose sono state fatte in così pochi mesi. E tutto, lo sottolineo, a costo zero per il Comune perché la struttura è formata tutta da persone che percepiscono uno stipendio dal Comune e che sarebbe difficile nominare tutte. Ricordo solo Morris Ceron, il coordinatore della struttura che ha lavorato giorno e notte e Maurizio Calligaro (x capo di gabinetto con Massimo Cacciari sindaco) che ha coordinato tutti gli uffici anche se è in pensione. Credo - ha proseguito - che con questo atto andremo incontro alle esigenze di moltissime tra aziende e famiglie alle prese con il quotidiano problema dei soldi. Se le fatture sono accettate dal commissario, le paghiamo direttamente noi».

Dal primo agosto comparirà sul sito del commissario delegato una nuova voce di rimborso attraverso la quale caricare fatture o scontrini parlanti per dare la delega al pagamento del conto.

«Questo - ha aggiunto Brugnaro - si aggiunge alla possibilità di chiedere il rimborso anche solo per il 30 per cento degli importi documentati. Ad oggi sono stati firmati 2.384 mandati di pagamento, per un totale liquidato di 12 milioni 750mila 285 euro, di cui 10 milioni 32mila 025 a favore delle imprese e 2milioni 718mila 260 ai privati. Nuovi stralci sono previsti a fine luglio, metà e fine agosto».

NUOVI FONDI

Il Ministero dell'Interno sta per stanziare due miliardi e mezzo s favore degli enti locali impoveriti dagli effetti dell'emergenza sanitaria. A Venezia - ha detto il sottosegretario Achille Variati - arriveranno 5.2 milioni alla Città metropolitana e 43.8 per il Comune. Sono soldi che fanno parte della partita da 3.5 miliardi che servono a mitigare gli ammanchi di entrate come Imu, Tari, addizionale Irpef, imposta di trascrizione e imposta sulle Rc auto.

«Queste sono partite che ci aspettavamo e che ci fanno piacere.- ha commentato a caldo il sindaco - Però abbiamo avuto la promessa dal premier Conte di un ristorno di altri tre miliardi, che andranno divisi tra tutti, perché la prima tranche non è neanche lontanamente sufficiente. Quella che stiamo vedendo adesso è la prima distribuzione, che arriva mesi e mesi dopo, perché è evidente che i Comuni hanno anticipato la spesa con risorse proprie. Per fortuna avevamo il bilancio a posto. Io però - ha concluso - continuo a insistere con i 150 milioni di Legge speciale per 10 anni che consentirebbero alla città di tirare il fiato e di guardare con fiducia al domani».

Michele Fullin

