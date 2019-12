ACQUA ALTA

VENEZIA Qualcuno si ricorda che sabato scorso un sito meteo aveva pubblicato un'azzardata previsione di acqua alta eccezionale di 170-180 centimetri, salvo aggiustamenti successivi? Bene, ieri mattina il livello raggiunto è stato di 120 centimetri. Fastidioso, ma sopportabile. Ciò che non è più sopportabile è invece il florilegio di previsioni attorno all'acqua alta a Venezia, che ha stressato la popolazione di Venezia e delle isole a suon di annunci catastrofici all'indomani della catastrofe, quella sì autentica, del 12 novembre. Il sindaco Luigi Brugnaro ha detto a chiare lettere che tutti possono fare previsioni, ma solo quelle del Centro maree sono fatte con la necessaria competenza e specializzazione e soprattutto aggiornamento. E neppure quelle, in un quadro meteo-climatico in costante evoluzione, riescono ad essere precise al centimetro come tutti vorrebbero.

L'acqua alta è un nervo scoperto per i veneziani e questo lo si deve anche ad una eccezionale serie di acque alte che hanno bagnato i masegni della città, ma anche i pavimenti dei negozi e dei piani terra delle case per un mese e mezzo quasi ininterrottamente. In base al Centro maree ci sono stati ben 43 eventi al di sopra degli 80 centimetri tra il 12 novembre e ieri.

Come dire, piazza San Marco quasi sempre sott'acqua in tutto o in parte. In 14 giorni si sono verificate acque alte al di sopra degli 11 centimetri e in 8 occasioni sono state sopra i 120. Poi, se vogliamo essere completi, tre volte sopra i 150 nella medesima settimana.

Ieri dalle isole di Murano e Burano sono arrivate lagnanze da parte della popolazione per il fatto che, nonostante una previsione di oltre 130 centimetri la notte non si è sentito nulla. In effetti le cose sono andate proprio così.

«Un improvviso guasto tecnico agli apparati di comunicazione del sistema di allertamento posizionati sul campanile di San Francesco della Vigna - afferma Alvise Papa, responsabile del Centro maree - ha impedito l'attivazione delle sirene di Murano e Burano. La popolazione è stata avvisata attivando tutti i canali informativi (sms, Canali Telegram, email, segreteria telefonica, ) e con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile».

Ovviamente non è la stessa cosa. Ieri mattina, comunque, il guasto è stato riparato e il sistema delle sirene è tornato pienamente operativo.

Ieri l'acqua è rimasta a livelli elevati per un paio d'ore a causa del vento forte. Per oggi è previsto il passaggio di un'ultima perturbazione, che potrebbe portare a 140 centimetri alle 9.30 mentre per lunedì la previsione è di 140 centimetri alle 8.15. Poi l'Adriatico sarà interessato per due giorni da un'onda di sessa proprio in fase con la marea astronomica. Il Centro maree prevede ancora acque alte sia per la Vigilia che per il giorno di Natale, anche se su valori minori: martedì 120/125 e mercoledì 105/110.

Michele Fullin

