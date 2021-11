Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACQUA ALTAVENEZIA L'allerta acqua alta rimarrà per tutta la settimana, certamente fino a venerdì. Poi, per un po' la situazione dovrebbe rientrare verso una normalità autunnale, che significa comunque stare con gli occhi bene aperti visto che novembre è storicamente un mese molto pesante da questo punto di vista.Ieri mattina l'acqua prevista per le 9 ha raggiunto quota 96, 10 centimetri più dei 90 previsti nonostante il quadro meteo non...