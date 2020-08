L'ANOMALIA

VENEZIA Il dato di 100 centimetri previsti per ieri sera alle 23.15 è sicuramente un fattore anomalo. Talmente fuori dal comune per un mese come agosto, che negli ultimi 150 anni solo tre volte la marea ha prodotto valori sopra ai 95 centimetri. «Non sarebbe un record assoluto, perché nel 1995 si toccarono i 100 centimetri, mentre nel 2002 si arrivò ad un picco di 98 e nel 1987 si raggiunsero i 96», spiega Alvise Papa, responsabile del centro maree. L'avviso, arrivato ieri, è stato dato prudenzialmente prosegue Papa: «Mi auguro che il valore finale sia inferiore, ma abbiamo voluto mettere in guardia chi magari si muove per le ferie di non lasciare il negozio indifeso».

La storia dell'acqua alta veneziana estiva è un fenomeno relativamente recente, nel 2014 a luglio si raggiunsero i 100 centimetri, mentre lo scorso anno, alle 19 del 28 luglio, si arrivò a 97: «Registrammo un picco improvviso, ma con un livello medio di 32 centimetri è relativamente facile avere eventi di importanza», ricorda Papa. La spiegazione scientifica del ricercatore riguarda anche il connubio atmosfera-marea: «Sono sistemi copiati, cioè in relazione diretta, gli eventi impulsivi come quello di oggi (ieri, ndr) con un calo importante della pressione, provocano un aumento dell'onda di marea». Il ricordo balza al 12 novembre scorso, con i suoi 187 centimetri alle 22.50: «In quel caso, come il 4 aprile 2019, si è verificato un ciclone similtropicale. Mentre i cicloni tipici delle nostre latitudini sono a cuore freddo, quello similtropicale è caldo, nell'occasione del 12 novembre abbiamo registrato un aumento di quattro gradi nei nostri strumenti. Di questi fenomeni, nel Mediterraneo, ce ne sono stati cinque casi negli ultimi vent'anni». Papa conclude: «Sicuramente sono il frutto dei cambiamenti climatici nell'accezione scientifica del termine, cioè in una modifica del set di parametri che negli ultimi dieci anni ha subito modifiche radicali. Ricordo che quest'estate abbiamo già avuto altri due eventi e a luglio spesso si è vista l'acqua alta a San Marco». Nel frattempo è stato firmato dal commissario delegato il decimo decreto per i risarcimenti che ammontano a 1.250.226,26 euro divisi in 218.943,31 per il primo blocco e 1.031.322,95 per il secondo. Importi che si sommano ai quasi 13 milioni già erogati. E ieri, per scappare da acqua alta e temporale, alcuni turisti hanno sfrecciato in bici in Piazza San Marco. Sono stati fermati e multati dalla Polizia municipale.

Tomaso Borzomì

