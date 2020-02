ACQUA ALTA

VENEZIA Per ora i tempi sono stati rispettati. A distanza di una decina di giorni dal termine ultimo per inviare le domande telematiche di risarcimento e ripristino dei danni subiti in seguito all'acqua alta di novembre, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di 84 milioni, la somma promessa dal premier Giuseppe Conte durante la sua visita all'indomani del disastro.

ORA I RIMBORSI

«Ora - è il commento del sindaco Luigi Brugnaro, nominato dal Governo commissario per l'emergenza - dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile ai veneziani. Nei prossimi giorni, appena avremo la disponibilità delle somme, fatte le doverose verifiche, anche con il supporto della guardia di finanza, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando partiranno i rimborsi».

Una buona notizia, insomma, che porta un po' di luce in una città la cui economia è stata messa a dura prova sia dai danni in seguito a quella terribile settimana che dal crollo di turisti causato dalle notizie - spesso imprecise- che circolavano sulla città e poi dalla psicosi da coronavirus. Come è noto, tramite la Protezione civile, i privati potranno ricevere fino a 5 mila euro e le aziende fino a 20mila a rimborso delle spese sostenute per il ripristino della vivibilità dei locali. Molti dei danni riportati non potranno essere risarciti poiché non rientrano nello schema, previsto anche per i terremoti e altre calamità naturali, ma comunque è senz'altro un aiuto.

PUBBLICO E PRIVATO

Nel dettaglio, ai 20 milioni stanziati dal Consiglio dei Ministri il 14 novembre, con la delibera di ieri sono stati finanziati altri 37 milioni93mila 676, 59 euro per gli interventi di lettera a) e b) e 46 milioni 953mila 619 euro per i contributi di cui alla lettera c). Quest'ultimo è il dato ricavato dalle 6mila 916 domande presentate attraverso la procedura telematica appositamente costruita, rispettivamente da 3mila 658 privati, per un importo di 9milioni 820mila 300 euro e 3mila 258 imprese per complessivi 37milioni 33mila 319 euro. Con le risorse di lettera a) e b), invece, saranno finanziati lavori di ripristino della parte pubblica, oltre a quelli già autorizzati (pontili, vaporetti, rive, musei, scuole, teatri).

«Voglio ringraziare - dice Brugnaro - il premier Giuseppe Conte per il sostegno dimostrato già nelle ore immediatamente successive la tragedia, ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che in questi tre mesi ci ha messo a disposizione tutta la struttura nazionale. Arrivare a questo risultato è il frutto di un lavoro certosino, realizzato con l'impegno di tanti dipendenti comunali e delle società partecipate».

BASTA TEATRINI

«Spero davvero che su Venezia e sulle sue emergenze si ponga fine alla propaganda urlata ed inconcludente, come quella cui ci è toccato assistere nei giorni scorsi - il riferimento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, è alla visita del capo della Lega Matteo Salvini dei giorni scorsi - Gli 84 milioni di euro sono frutto di ben altro approccio. Sono il risultato di attenzione responsabile, di spirito collaborativo e di un lavoro di interlocuzione tra istituzioni che hanno come unico fine quello di sostenere concretamente una città duramente colpita dal disastro».

Michele Fullin

