SALVAGUARDIA

VENEZIA Ora c'è anche la certezza data dalla pubblicazione sul Bur, il Bollettino della Regione Veneto. La Regione verserà nelle casse della Procuratoria di San Marco il milione di euro promesso subito dopo la visita dell'intero Consiglio nella cattedrale cittadina, quando ancora l'acqua alta del 12 novembre non voleva saperne di andarsene dai marmi della Basilica che ospita le spoglie mortali dell'evangelista. Contributo per interventi urgenti di riparazione di danni subiti dalla Basilica di San Marco, il titolo del decreto con il quale si dà il via libera al versamento della quota.

Un passaggio scontato, ma atteso dalla Procuratoria che ieri ha esultato di fronte alla notizia. «Bene a sapersi» ha esordito Pierpoalo Campostrini, Procuratore di San Marco dopo aver saputo della pubblicazione sul Bur del via libera al bonifico.

Immenso il lavoro da fare in San Marco, che verrà in parte finanziato dai soldi della Regione: «C'è da capire da un punto di vista tecnico cosa possiamo inserire nella rendicontazione sotto quella voce - ha continuato Campostrini - Dobbiamo capire quali tipi di interventi di restauri fare, ovviamente quelli legati all'acqua alta e agli eventi metereologici di quei giorni di novembre 2019 e non di altri tipi. Servirà poi capire e quanto e cosa poter spendere in salvaguardia e prevenzione della Basilica. Pensiamo comunque di utilizzare questo milione di euro per le necessità più urgenti, magari anche per pagare alcuni piccoli interventi già fatti e che ricadono sotto l'ombrello della rendicontazione messa a disposizione dalla Regione» nel bilancio di previsione 2019-2021.

«È un'ottima notizia - gli fa eco il Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin - Abbiamo come detto il 60% del pavimento da rifare perché danneggiato dalle continue acque alte di questi anni. Poi c'è da pensare alla salvaguardia della Basilica che è la nostra principale preoccupazione in vista del futuro e del Mose: se funziona, ci salveremo dalle acque alte fino al dicembre prossimo e se invece non va, dobbiamo pensare a un sistema che protegga l'interno della cattedrale fino a due metri sopra il livello del medio mare di Punta della Dogana».

Il progetto, già sul tavolo della Soprintendenza e del Provveditorato alle Opere pubbliche, parla di una cerniera di 150 metri in vetro industriale trasparente da installare attorno alla Basilica, dal palazzo del Patriarcato fino a Palazzo Ducale in modo da impermeabilizzare l'ingresso.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA