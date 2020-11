EMERGENZA

MESTRE La sera del 12 novembre dell'anno scorso la violenza dell'acqua della laguna ha buttato in riva vaporetti, scaraventato in acqua edicole, era come un fiume in piena. E uno degli edifici più colpiti dalla furia della burrasca è stato l'Archivio di Stato che occupa quasi per intero l'ex convento di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Per preservare un patrimonio monumentale e storico inestimabili, ieri il commissario delegato all'emergenza acqua alta, Luigi Brugnaro, ha firmato un decreto, il numero 61, dedicato unicamente a quell'edificio.

Servono 26 mila e 307 euro per realizzare tutta una serie di interventi urgenti: maggiormente colpito è stato il lato che si affaccia su Rio Terà Bodoer, dove, in corrispondenza dei portoni di accesso, le quote si attestano intorno ai 100 cm con punti più bassi a 93. Con il finanziamento si provvederà ad effettuare un intervento di revisione generale degli impianti, a sostituire tre ventilconvettori per assicurare sempre il giusto riciclo dell'aria e la giusta umidità; inoltre nell'area delle ex cucine bisogna alzare tutti gli impianti a una quota di oltre 180 centimetri sul livello del medio mare; è prevista infine la sostituzione di numerosi vetri danneggiati dalle forti raffiche di vento di quella sera del 12 novembre.

«Sono ulteriori lavori che si vanno ad aggiungere a quelli già effettuati con il primo stralcio di finanziamento pari a oltre 16,2 milioni di euro e agli altri 40,7 milioni di euro di lavori già appaltati relativi al secondo stralcio - spiega Brugnaro -: interventi continui, puntuali, precisi con cui vogliamo non solo andare a sistemare i danni causati dall'acqua alta ma, soprattutto, fare in modo di mettere in sicurezza la Città».

Il nuovo finanziamento si aggiunge a quelli che dal 5 maggio scorso hanno portato ad una lunga serie di interventi: ripristino delle sedi scolastiche comunali e della Protezione civile, delle rampe e dei ponti delle Zattere, del monumento alla Partigiana che la burrasca aveva gettato in laguna, oltre che ai due stralci di lavori per la messa in sicurezza di Pellestrina; e, ancora, ripristino di sedi giudiziarie, di parti del compendio di Palazzo Reale San Marco, di fondamente, rive e ponti a Dorsoduro e di parapetti delle rive alla Giudecca; ripristini diffusi su viabilità, fognature e muri di sponda in Venezia Centro Storico; sostituzione dei bricole in laguna e nei canali, ripristino della scarpata del canale Osellino a Ca' Noghera; ripristino del muro di marginamento della Riva dei Giardini Reali a San Marco; interventi anche al Lido, Riva degli Schiavoni e Sette Martiri a Castello; difesa dei pini marittimi lungo la Riva dei Giardini Reali, interventi al Museo Archeologico Nazionale, alle residenze comunali, interventi diffusi sulla viabilità, muri di sponda e fognature delle isole minori, e messa in sicurezza dell'ex Pescheria a Burano; infine lavori urgenti di ripristino delle sponde dell'Isola di San Giorgio Maggiore, compresa la darsena della Fondazione Cini e messa in sicurezza e ripristino di Palazzo Soranzo Cappello. (e.t.)

