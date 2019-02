Accoglienza, una pioggia di ricorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Pioggia di ricorsi contro le gare per l'accoglienza dei migranti bandite dalla Prefettura di Udine secondo le direttive nazionali. Dopo il contenzioso con la Croce rossa (ora in appello al Consiglio di Stato, vedi altro articolo) per la gestione del centro profughi alla Cavarzerani, è arrivato il ricorso apripista di Caritas, Il Mosaico e Codess Fvg che hanno impugnato non solo il bando udinese per l'accoglienza di 1.100 migranti in singole abitazioni in provincia, ma anche il documento-madre salviniano di cui quell'atto è...