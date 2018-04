CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCOGLIENZATREVISO A Montebelluna i residenti sono in allarme. Mentre a Conegliano a salire sulle barricate è la Lega Nord. Nelle due città è imminente l'apertura di due nuovi centri accoglienza per richiedenti asilo anche se il termine accoglienza non sembra il più adatto visto le reazioni. «Bisognava aderire allo Sprar, noi l'avevamo detto» incalzano le opposizioni del comune montelliano dove un anno e mezzo fa le proteste si accesero feroci contro l'utilizzo dell'ex polveriera di Volpago. Questa volta non si parla di una proprietà in...