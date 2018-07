Accoglienza, il Viminale punta a tagliare: 15 euro in meno al giorno per ogni profugo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOROMA L'obiettivo di Matteo Salvini, che continua a scontrarsi contro il muro dei paesi Ue, non è solo quello di bloccare gli sbarchi, con i porti chiusi, ma anche di tagliare le spese, con l'obiettivo, più volte dichiarato, di portare da 35 a 20 euro il conto quotidiano per ciascun migrante, destinato a società e coop che gestiscono i centri di accoglienza. Secondo l'idea del numero uno del Viminale, nelle nostre regioni non troveranno spazio i maxi hotspot, chiesti a Bruxelles ma solo centri per il rimpatrio (almeno uno per...