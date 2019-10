CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCESSIBILITÀVENEZIA Il passaggio in vaporetto tra Piazzale Roma e Ferrovie è gratuito per chi è disabile, ma tanti turisti non lo sanno. Così come sono poco pubblicizzate le tariffe agevolate per disabili e accompagnatori: 1 euro e 50 per entrambi, anche senza Venezia Unica. Informazioni che d'ora in poi dovranno essere comunicate meglio, per rendere Venezia più accessibile a tutti. Per questo, ma non solo, l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha chiesto un incontro ad Actv e Vela. L'obiettivo più generale...