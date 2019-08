Accessi illegali in Italia, all'aeroporto raddoppia il numero di respingimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIRaddoppiano (o quasi, almeno) i respingimenti degli stranieri che cercano di entrare illegalmente in Italia, attraverso l'aeroporto Marco Polo di Venezia. La statistica, relativa a quest'estate, evidenzia infatti come, rispetto all'anno scorso, i no della polizia di frontiera siano cresciuti dell'87 per cento. Il flusso dei passeggeri registrati dallo scalo lagunare, anche quest'estate, è stato particolarmente imponente: dal 1. maggio a Ferragosto, infatti, per i gate dell'aeroporto Marco Polo sono passati ben 4 milioni di viaggiatori...