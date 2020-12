CAVALLINO-TREPORTI Dalla rabbia di domenica scorsa ai provvedimenti di chiusura: Lio Piccolo con accesso contingentato per tutta la durata delle feste natalizie. Dopo l'assalto delle settimane precedenti, complice il bel tempo e i centri commerciali chiusi, l'Amministrazione di Cavallino-Treporti ha deciso di intervenire per evitare che durante le festività si possano creare assembramenti nel borgo lagunare. Ieri la sindaca Roberta Nesto ha firmato un'ordinanza che già da oggi limita l'accesso ai non residenti, con la possibilità di prorogare il provvedimento ad oltranza. «L'eccessivo afflusso di turisti nelle ultime settimane spiega la sindaca - ci ha obbligati a tale scelta, dettata da molteplici motivi di incolumità, sia per le problematiche legate all'attuale situazione epidemiologica, sia perché la conformazione del territorio, con strade strette, a ridosso della laguna, non consente di godere in sicurezza della località, per cui, oltre agli assembramenti, è elevato il pericolo per i veicoli in transito di uscire dalla sede stradale». L'accesso sarà quindi contingentato, la sosta in piazzetta sarà consentita a un numero limitato di veicoli che la Polizia locale valuterà di volta in volta in base al numero di automezzi che transitano e al numero di persone a bordo. Il transito sarà consentito ai residenti, ai frontisti, ai clienti degli agriturismi della zona e ai mezzi di soccorso. (g.bab.)

