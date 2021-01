VENEZIA Un anno insolito, come non mai. L'altra faccia del Covid è che ha stravolto tutto il lavoro sanitario ordinario dell'Ulss 3, il quale registra il segno meno praticamente ovunque. Anzitutto gli accessi al Pronto soccorso degli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima (Mestre, Venezia, Dolo, Mirano e Chioggia) sono diminuiti di un terzo secco, il 33%, passando dai 253.995 del 2019 ai 171.433 del 2020. A sparire sono stati in particolare i codici bianchi, pazienti con problemi lievi che prima si rivolgevano all'ospedale e che ora, specialmente per paura del contagio, si riferiscono ad altri: al proprio medico di medicina generale e, sempre più spesso, alle farmacie, il presidio di prossimità per eccellenza. Anche gli interventi chirurgici sono scesi, precisamente del 20%: dai 34.336 del 2019 ai 27.527 del 2020. Nella stessa misura ha registrato una flessione anche l'attività ambulatoriale, passata dalle 2 milioni e 100 mila prestazioni erogate nel 2019 al milione e 700 mila del 2020, «ma sempre dentro i tempi d'attesa richiesti dalla Regione per tutte le classi d'intervento», tiene a precisare Dal Ben. I ricoveri in generale si sono ridotti del 16%, scendendo dai 66.409 del 2019 ai 55.773 del 2020: su questo a pesare è soprattutto la riconversione dell'ospedale di Dolo a Covid hospital. Ridotta anche l'attività dei Punti nascite, complessivamente scesa del 3%, che in numeri assoluti significa una diminuzione dai 4.145 neonati nel 2019 ai 4.009 del 2020. Il trasferimento a Mirano di quello di Dolo, ha segnato per quest'ultimo una contrazione del 60%: da 524 neonati del 2019 ai 219 del 2020. Di converso, a Mirano si è avuto un aumento del 17%, dagli 817 ai 983. Il Civile di Venezia registra -6%, dai 355 ai 336. Segno positivo, invece, per Chioggia, +3%, dai 510 ai 525, e per l'Angelo, +,1,5%, dai 1.921 ai 1.949: il prestigioso traguardo dei 2 mila non è distante, all'ospedale mestrino ci puntano da un po' lo raggiungerebbero con orgoglio. (a.spe.)

