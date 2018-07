Accattoni, 100mila euro di multe mai incassate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMMINISTRAZIONEPADOVA In un anno sono state quasi 1000 le multe comminate dall'amministrazione Giordani a questuanti e parcheggiatori abusivi. Nonostante, fin dal suo insediamento, il sindaco Sergio Giordani abbia annunciato l'intenzione di revocare le sanzioni nei confronti degli accattoni non molesti, a palazzo Moroni non è mai venuto meno l'impegno nel contrasto di fenomeni che possono creare disagio ai padovani.LUGLIODa luglio dell'anno scorso, infatti, la Polizia municipale ha comminato 971 ammende nei confronti questuanti molesti e di...