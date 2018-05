Accademia delle professioni, la sfilata dei graduati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAPADOVA Centoquaranta toghe blu, come in un college americano. Centoquaranta diplomi professionali: cuoco, pasticciere, gelatiere, sommelier, mastro birraio, web marketing e web grafico. Solo che lo scenario, scelto per festeggiare i diplomati dell'accademia delle professioni Dieffe, è il salone del Palazzo della Ragione.Ed è lì, sotto lo sguardo del cavallo ligneo che domina la sala, che l'assessore regionale all'Istruzione e al Lavoro Elena Donazzan ha consegnato i diplomi ai graduati (questo il nome scelto dalla Dieffe) degli...