Abusata sessualmente in spiaggia in piena notte ad appena 15 anni. Quella che doveva essere una giornata di festa con un gruppo di amici, per una ragazzina si è trasformata in un vero e proprio incubo. Originaria del centro Africa, ma residente nella Venezia Giulia, avrebbe subito violenza sessuale da parte di un extracomunitario, sulle cui tracce si sono già messi gli agenti del locale Commissariato. La minorenne è stata portata all'ospedale di San Donà di Piave, dove si troverebbe ancora ricoverata: è qui che il personale medico ha...